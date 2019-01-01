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Анастасия Суббота призналась, почему ей отказали в американской визе

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Украинка могла не попасть на конкурс красоты "Мисс Вселенная-2019".
Анастасия Суббота рассказала, почему ей отказали в американской визе
Анастасия Суббота рассказала, почему ей отказали в американской визе
instagram.com/awwsaturday/

Мы уже рассказывали, что представительницу Украины на международном конкурсе красоты “Мисс Вселенная-2019“ не хотели пускать в США. Именно там, в городе Атланта, сегодня состоится финал конкурса. Накануне Анастасия Суббота прокомментировала ситуацию с посольством. 

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Оказывается, когда 26-летняя модель пришла в посольство у нее сразу спросили причину поездки в Америку. Суббота ответила, что она представительница конкурса “Мисс Украина Вселенная“ и едет в Атланту. Однако, девушке не поверили.

Я показала официальное письмо. А он на меня посмотрел и сказал, что я четвертая, кто приходит с таким письмом, мол, такого не может быть. Он спросил лгу ли я ему, я сказала: “Нет“, - вспоминает она.

Со второй попытки Анастасии Субботе все же дали документ. 68-й конкурс красоты “Мисс Вселенная-2019“ стартует 8 декабря в 02:00 по Киеву в зале киностудии Tyler Perry Studios в Атланте, США.

Ранее Вероника Дидусенко подала в суд на организаторов “Мисс Мира“.

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Теги: Анастасия Суббота, конкурс красоты, Мисс Вселенная-2019
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