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Умер известный кинорежиссер и сценарист Заза Урушадзе

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Ему было 53 года.
Умер известный кинорежиссер и сценарист Заза Урушадзе
Умер известный кинорежиссер и сценарист Заза Урушадзе
ivona.bigmir.net

В возрасте 53 лет скончался известный грузинский режиссер Заза Урушадзе. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Информацию о кончине режиссера подтвердили в Национальном киноцентре Грузии.

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Среди самых известных режиссерских работ Урушадзе фильм “Катаплексия“, “Два дождливых дня“, “Им, кого оставили отцы“, “Здесь рассвет“, “Три дома“.

В 2018 году Урушадзе был избран на пост президента Киноакадемии Грузии сроком на пять лет. Его фильм “Мандарины“ был номинирован на “Оскар“ и получил более 15 наград на международных фестивалях.

Недавно мы писали, что умер актер из сериала “Друзья“.

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Теги: Заза Урушадзе, режиссер, умер
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