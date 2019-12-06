Это нужно видеть: Кайли Дженнер учит полуторагодовалую дочь кататься на сноуборде

Видео знаменитости вызвало восторг в сети.

Кайли Дженнер и ее дочь Сторми отправились в первое в этом сезоне зимнее путешествие. О том, как оно проходит, молодая мама делится в социальных сетях.

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Тысячи восторженных комментариев собрал пост Кайли Дженнер о достижениях ее маленькой дочки. На коротких видео модель и безнесвумен запечатлела, как ее полуторогодовая Сторми катается на сноуборде.

instagram.com/kyliejenner/

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Кайли показала, как ее дочь, одетая в ослепительно белый костюм, розовый шлем и стильные ботинки, впервые катается на сноуборде. И держится очень уверенно!

Я не могу скрывать это, – написала счастливая Дженнер.

К слову, недавно СМИ писали, что Кайли Дженнер нашла замену Трэвису Скотту.

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