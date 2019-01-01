Умер звезда сериала "Друзья"
В пятницу, 6 декабря, умер американский актер Рон Либман. Он скончался в возрасте 82 лет, а причины смерти не известны.
Читай также: Люди года: Кто вошел в список самых влиятельных персон
Рон Либман зрителям известен по картинам “Где папа?“, “Норма Рэй“ и “Ангелы в Америке“. За роль в последнем фильме он был удостоен премии “Тони“ в 1970 году.
Наибольшую популярность Рон Либман получил благодаря сериалу “Друзья“, где сыграл отца главной героини Рейчел, доктора Грина.
This episode was so hilarious!— FriendSapience (@FSapience) 7 декабря 2019 г.
RIP Ron Leibman. You'll be missed, Dr. Green, but you can finally enjoy your sailboat.#RonLeibman pic.twitter.com/7HaPkCjeXQ
Ранее мы писали, что звезда “Зачарованных“ Шеннен Доэрти показала свою маму.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил