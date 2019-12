Умер звезда сериала "Друзья"

В пятницу, 6 декабря, умер американский актер Рон Либман. Он скончался в возрасте 82 лет, а причины смерти не известны.

Рон Либман зрителям известен по картинам “Где папа?“, “Норма Рэй“ и “Ангелы в Америке“. За роль в последнем фильме он был удостоен премии “Тони“ в 1970 году.

Наибольшую популярность Рон Либман получил благодаря сериалу “Друзья“, где сыграл отца главной героини Рейчел, доктора Грина.

This episode was so hilarious!

RIP Ron Leibman. You'll be missed, Dr. Green, but you can finally enjoy your sailboat.#RonLeibman pic.twitter.com/7HaPkCjeXQ