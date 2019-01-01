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Умер звезда сериала "Друзья"

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Причина смерти актера не сообщается.
Умер звезда сериала "Друзья"
Умер звезда сериала "Друзья"
Кадр из сериала "Друзья"

В пятницу, 6 декабря, умер американский актер Рон Либман. Он скончался в возрасте 82 лет, а причины смерти не известны.

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Рон Либман зрителям известен по картинам “Где папа?“, “Норма Рэй“ и “Ангелы в Америке“. За роль в последнем фильме он был удостоен премии “Тони“ в 1970 году.

Наибольшую популярность Рон Либман получил благодаря сериалу “Друзья“, где сыграл отца главной героини Рейчел, доктора Грина.

Ранее мы писали, что звезда “Зачарованных“ Шеннен Доэрти показала свою маму.

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Теги: Рон Либман, актер, Друзья, умер
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