Open Kids представили клип на песню "Эксбойфренд"

Обновленный коллектив группы Open Kids представил новый клип на композицию “Эксбойфренд“. Видеоработа представлена 7 декабря на YouTube-канале группы.

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Режиссером ролика “Эксбойфренд“ выступил продюсер Open Kids Юрий Петров.

В клипе каждая из участниц проявит себя в необычном образе, но при этом свойственной своей внутренней ипостаси. Каждая участница предстала в различных образах и сферах жизни, в которых проявляется каждая девчонка ежедневно, просто участницы из Open Kids показали, как любое свое умение можно довести до совершенства, если прилагать усилия и работать над собой, - рассказал Юрий.