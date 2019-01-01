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Open Kids представили клип на песню "Эксбойфренд"

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Коллектив представил новую участницу.
Open Kids представили клип на песню "Эксбойфренд"
Open Kids представили клип на песню "Эксбойфренд"
Кадр из видео

Обновленный коллектив группы Open Kids представил новый клип на композицию “Эксбойфренд“. Видеоработа представлена 7 декабря на YouTube-канале группы.

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Режиссером ролика “Эксбойфренд“ выступил продюсер Open Kids Юрий Петров.

В клипе каждая из участниц проявит себя в необычном образе, но при этом свойственной своей внутренней ипостаси. Каждая участница предстала в различных образах и сферах жизни, в которых проявляется каждая девчонка ежедневно, просто участницы из Open Kids показали, как любое свое умение можно довести до совершенства, если прилагать усилия и работать над собой, - рассказал Юрий.

Смотрите видео Open Kids - Эксбойфренд:

Ранее мы писали, что Григорий Лепс переманил участницу Open Kids для группы своей дочери.

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Теги: Open Kids, клип, группа
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