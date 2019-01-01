Open Kids представили клип на песню "Эксбойфренд"
Обновленный коллектив группы Open Kids представил новый клип на композицию “Эксбойфренд“. Видеоработа представлена 7 декабря на YouTube-канале группы.
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Режиссером ролика “Эксбойфренд“ выступил продюсер Open Kids Юрий Петров.
В клипе каждая из участниц проявит себя в необычном образе, но при этом свойственной своей внутренней ипостаси. Каждая участница предстала в различных образах и сферах жизни, в которых проявляется каждая девчонка ежедневно, просто участницы из Open Kids показали, как любое свое умение можно довести до совершенства, если прилагать усилия и работать над собой, - рассказал Юрий.
Смотрите видео Open Kids - Эксбойфренд:
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