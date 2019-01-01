На концерте засветятся все самые яркие звезды украинской эстрады, а группа "Время и Стекло" преподнесет большой сюрприз.

На новогодней "Ночи Суперхитов" MICHELLE ADNRADE превратит сцену в латиноамериканский город пресс-служба

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4 декабря в столичном Дворце “Украина“ состоялись съемки большого концерта - “Ночь Суперхитов“, который телеканал “1+1“ покажет в новогодние праздники. На одной сцене вместе собрались самые востребованные звезды украинского шоу-бизнеса, которые исполнили свои самые яркие хиты 2019 года.

Ближе к премьере создатели шоу раскрыли новые подробности. Стало известно, что к главному новогоднему празднику страны присоединятся любимцы миллионов - группы MOZGI и «Время и Стекло». Под их песни вся страна в течение года праздновала дни рождения, свадьбы, влюблялась, смеялась и танцевала. Артисты рассказали о своем выступлении:

пресс-служба

В эту ночь всеми любимый хит “Полюбэ“ прозвучит в совершенно другом фанко-джазово-хип-хоповом варианте. Мы будем удивлять эпатажем, блеском костюмов и глаз. А поскольку MOZGI – это главные оторвы шоу-бизнеса, отрыв будет обеспечен!, - комментируют MOZGI.

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А украино-боливийская певица MICHELLE ANDRADE призналась, что во время ее выступления сцена Дворца “Украина“ превратилась в настоящий латиноамериканский город:

Для зрителей «Ночи суперхитов» я спою свою Musica. Обещаю, что будет танцевально и ярко – вам точно понравится. Вместе с любимыми режиссерами мы создадим на сцене целый латиноамериканский город и перенесем всех из зимы в жаркое лето.

Трендсеттеры украинского шоу-бизнеса группа «Время и Стекло» тоже умеют интриговать:

Мы готовим настоящий VISLOVO-праздник – чтобы подарить всем то самое настроение, которое зарядит на классный викенд или каникулы. Кстати, в эту ночь мы будем висеть не одни…но это сюрприз. Ни один зритель не усидит на месте – ни в зале, ни перед экраном.

пресс-служба

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Также зрителей ждут динамичные ритмы от мультиартиста MONATIK, зажжет сцену популярная группа THE HARDKISS, известный украинский певец Сергей Бабкин наполнит зал романтическим настроением, группа DZIDZIO подарит много смеха, а украино-боливийская певица MICHELLE ANDRADE перенесет зрителей в жаркую Латинскую Америку. Прима-балерина Национальной Оперы Украины, судья «Танців з зірками» Екатерина Кухар и премьер Александр Стоянов оживят на сцене новогоднюю балетную сказку. Имена других артистов, которые также будут создавать новогоднюю сказку и подводить итоги года на «1+1», станут известны совсем скоро.

Производство проекта осуществляют создатели самых рейтинговых шоу «Танці з зірками» и «Голос країни» - команда больших развлекательных проектов «1+1 Продакшн» под руководством Владимира Зададюка, а режиссерами-постановщиками станут Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко, чья часть перфоманса для популярной американской артистки Pink произвела фурор в мире.

Телеверсия шоу будет показана в эфире телеканала «1+1» в новогодние праздники.

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