Группа АГОНЬ ностальгический хит "По темным улицам" - видео

Савлепов и Боровский вспомнили о начале 2000-х в новом хите "По темным улицам".

Этот релиз должен был состоятся в 2011 году под брендом Quest Pistols, но выходит спустя 8 лет в составе группы АГОНЬ в то самое время, когда в музыкальном мире рефлексировать о прошлом модно.

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Сингл “По темным улицам“ авторства группы “Босиком по солнцу“ - ностальгический хит нулевых, который нашел отклик в сердцах тех, кто встретил свою юность в начале нового тысячелетия.



Старая-добрая меланхолия в голосе Савлепова, от которой одновременно и тепло, и больно, бескомпромиссный и хлесткий речитатив Боровского и приятный уху седактив-поп – идеальное завершение сверхпродуктивного года от группы АГОНЬ, которая успела за 12 месяцев сделать больше, чем другие артисты за несколько лет: выпустить неформатный альбом “Закладка“, два пост-иронических проекта “Тебе 20“ и “Бомба“, и даже Prodigy-ремикс на свой же бестселлер “Я устал“.



Аудио- и видео премьера уже доступна на всех цифровых площадках страны.

Ранее сообщалось, что KAZKA презентовала вторую песню с нового альбома “NIRVANA“ - трек “Твоєї крові“.

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