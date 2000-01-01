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Группа АГОНЬ ностальгический хит "По темным улицам" - видео

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Савлепов и Боровский вспомнили о начале 2000-х в новом хите "По темным улицам".
Группа АГОНЬ ностальгический хит "По темным улицам" - видео
Группа АГОНЬ ностальгический хит "По темным улицам" - видео
пресс-служба

Этот релиз должен был состоятся в 2011 году под брендом Quest Pistols, но выходит спустя 8 лет в составе группы АГОНЬ в то самое время, когда в музыкальном мире рефлексировать о прошлом модно.

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Сингл “По темным улицам“ авторства группы “Босиком по солнцу“ - ностальгический хит нулевых, который нашел отклик в сердцах тех, кто встретил свою юность в начале нового тысячелетия.
 
Старая-добрая меланхолия в голосе Савлепова, от которой одновременно и тепло, и больно, бескомпромиссный и хлесткий речитатив Боровского и приятный уху седактив-поп – идеальное завершение сверхпродуктивного года от группы АГОНЬ, которая успела за 12 месяцев сделать больше, чем другие артисты за несколько лет: выпустить неформатный альбом “Закладка“, два пост-иронических проекта “Тебе 20“ и “Бомба“, и даже Prodigy-ремикс на свой же бестселлер “Я устал“.
 
Аудио- и видео премьера уже доступна на всех цифровых площадках страны.

Ранее сообщалось, что KAZKA презентовала вторую песню с нового альбома “NIRVANA“ - трек “Твоєї крові“.

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Теги: Агонь
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Источник: Ivona bigmir)net,

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