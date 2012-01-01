Разбитые сердца: ТОП-6 громких звездных расставаний 2019

Уходящий год прошел под эгидой краха отношений самых стабильных, искренних и любящих пар.

Не станем преувеличивать, но видеть, как разбиваются сердца наших любых звезд и их вторых половинок порой гораздо труднее, чем прочувствовать разрыв на собственной шкуре. Пары, которыми мы восхищались, в чью любовь верили безоговорочно, чьим отношениям завидовали и в тайне мечтали повторить, казались незыблемыми глыбами. Однако, звезды, как мы уже много раз доказывали, в делах сердечных такие же простые люди, как и все их фанаты. Им тоже свойственно ругаться, скандалить, переживать болезненные разрывы и наконец проходить этапы полного охлаждения чувств. Видеть собственными глазами, как рушится чужая любовь - невыносимо, ведь мы все еще продолжаем верить в сказку, а пары селебритис частенько кажутся нам реальными героями детских любимых историй про принцессу и ее прекрасного принца. Ivona рассказывает про ТОП-6 самых громких расставаний 2019 года и причины разрушенных мечтаний.

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Камила Мендес и Чарльз Мелтон

Буквально день назад одна из самых красивых пар американской киноиндустрии в лице актеров молодежного сериала “Ривердейл” Камилы Мендес и Чарльза Мелтона заявила о том, что их отношениям пока наступил конец. Ничего глобального не произошло, но пара четко дала понять, что им обоим требуется перерыв. Сложный съемочный график, загруженность обоих - все это стало причинами того, что красавчики решили поставить свои отношения на паузу. Фанаты уже давно заметили, что ребята не выкладывают в соцсети совместные романтические фото, которые раньше появлялись чуть ли не одна за другой. Будем надеяться, что перерыв пойдет им на пользу и она смогут осознать, что вместе они создают одну из самых иконных и роскошных пар современного кинобизнеса.

Камила Мендес и Чарльз Мелтон pinterest

Брэдли Купер и Ирина Шейк

Вот уж за кого от души обидно, так это за пару российской топ-модели Ирины Шейк и голливудского красавчика Брэдли Купера. Впервые об их романтических отношениях заговорили еще в 2015 году, когда влюбленные были замечены вдвоем во время отдыха на Капри. А уже в 2017 году у них родилась прекрасная дочь Лея. Не знаем правда ли то, что отношения стали со стремительной скоростью разрушаться после выхода фильма “Звезда родилась” и активного мелькания парочки Брэдли Купер и Леди Гаги на всех светских мероприятиях. Их совместное выступление на “Оскаре” подогрело фанатам и прессе почву для того, чтобы заявить о разрыве прочной пары актера и топ-модели. Мы не понимаем, где искать правду, но расставание такой красивой пары - факт свершенный.

Ирина Шейк и Брэдли Купер pinterest

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Майли Сайрус и Лиам Хэмсворт

Фанатов огорошила новость о том, что одна из любимых пар шоубиза все-таки рассталась. Лиам и Майли были вместе почти 10 лет! Конечно, с перерывами, но даже несмотря на это, все в их отношениях было достаточно гладко. Пара даже узаконила свои отношения, но официального брака хватило лишь на 8 месяцев. Уже через несколько часов после того, как Майли заявила о расставании, она была замечена целующейся с Кейтлин Картер, а после завела роман с Коди Симпсоном. Метания певицы можно понять: вероятно, она осознала, что такого милого красавчика как Лиама она больше никогда не найдет. Фанаты все еще верят, что воссоединение возможно и мы присоединяемся к ним. Было бы глупо терять такую пару, ведь они идеальны. Ну правда же?

Майли Сайрус и Лиам Хэмсворт pinterest

Хлои Кардашьян и Тристан Томпсон

Общий ребенок - совсем не повод, чтобы хранить супружескую верность. Видимо именно так посчитал баскетболист Тристан Томпсон, когда решил изменить свой супруге Хлои Кардашьян с их общей подругой Джордин Вуд. Мы не станем порицать ни одного из партнеров, но отметим хотя бы храбрость, с которой Тристан выдерживает нападки общественности. Скорее всего правда и честность у него в крови, раз даже общую с Хлои дочь он назвал True (правда). Ходят слухи, что Кардашьян совсем не прочь восстановить отношения, но официальных подтверждений этому мы все еще не получили.

Хлои Кардашьян и Тристан Томпсон pinterest

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Эмма Робертс и Эван Питерс

А вот в этой паре все совсем наоборот: изменником и обманщиком оказывает не мужская половина дуэта, а как раз женская. Молодые люди познакомились еще в 2012 году на съемках фильма “Взрослый мир”. Спустя год Эмма разбила влюбленному юноше нос, но парень не отчаялся и даже попросил руки у своей взрывоопасной любимой. Помолвку разорвали, но в 2016 году влюбленные снова сошлись! Позже выяснилось, что Робертс была не совсем честна со своим парнем, ведь в тайне переписывалась с актером из “Звездных воен” Хейденом Кристенсеном. Питерс не стал верить слухам и даже снова сделал девушке предложение, но в марте 2019 года пара окончательно разошлась. Теперь бывшие влюбленные даже не разговаривают - печальный финал весьма странных и запутанных отношений.

Эмма Робертс и Эван Питерс pinterest

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт

Кажется, девушкам из семейства Кардашьян-Дженнер очень сложно удерживать крепкие и долгосрочные отношения. Плохая генетика или приобретенное умение ломать все, что попадается под руку? В прошлом году у пары Кайли Дженнер и Трэвис Скотт родилась дочь Сторми, а девушка даже была признана самой молодой селфмейд-миллиардершей. Несколько месяцев назад пара заявила, что любовь прошла и официально закончили свои романтические отношения. Чуть позже Кайли была замечена под руку с бывшим парнем - рэпером Тигом - совпадение? В любом случае сейчас экс-влюбленные придерживаются только дружеских отношений, без которых никак нельзя, если вы вместе воспитываете дочь.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт pinterest

Абсолютно все пары их тех, что решили разорвать отношения в 2019 году, казались нам глыбами, стойкими дуэтами, которые невозможно разбить или разлучить. Однако, жизнь, как и принято, расставляет все и всех по своим законным местам. Расставание - вещь настолько болезненная, что порой в пучине отчаяния можно легко потерять себя. Кто-то после ухода второй половинки довольствует тем, что осталось после любимого, а кто-то с головой уходит в новые отношения, которые в конечном итоге оказываются слишком нестабильными, глупыми и недолговечными. Правда в том, что звездам тоже свойственно ошибаться, ведь они такие же люди, как и мы с вами - из плоти и крови. Остается только надеяться, что уже в 2020 году разбитые сердца смогут собрать по осколкам свою душу и вступить в эру новой жизни - наполненной любовью и искренностью.

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