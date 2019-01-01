ТОП-10 самых популярных актеров 2019 года: Рейтинг IMDb
Один из самых известных киноресурсов в мире IMDb опубликовал рейтинг самых популярных актеров уходящего года. ТОП-10 кинозвезд был составлен на основе поисковых запросов.
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Так, рейтинг возглавила обладательница Оскара, голливудская актриса Бри Ларсон. В 2019 году она сыграла главную роль в фильме “Капитан Марвел“, а также появилась в ленте “Мстители: Финал“.
На втором месте оказалась американская актриса, звезда сериала “Пацаны“ Эрин Мориарти.
Третья строчка рейтинга досталась звезде сериала “Игра престолов“, британской актрисе Эмилии Кларк.
ТОП-10 самых популярных актеров 2019 года по версии IMDb:
- Бри Ларсон
- Эрин Мориарти
- Эмилия Кларк
- Наоми Скотт
- Дейкр Монтгомери
- Закари Ливай
- Киану Ривз
- Роза Салазар
- Марго Робби
- Хоакин Феникс
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