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ТОП-10 самых популярных актеров 2019 года: Рейтинг IMDb

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Узнайте, кто возглавил рейтинг самых популярных актеров мира по версии IMDb.
ТОП-10 самых популярных актеров 2019 года: Рейтинг IMDb
ТОП-10 самых популярных актеров 2019 года: Рейтинг IMDb
Getty Images

Один из самых известных киноресурсов в мире IMDb опубликовал рейтинг самых популярных актеров уходящего года. ТОП-10 кинозвезд был составлен на основе поисковых запросов. 

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Так, рейтинг возглавила обладательница Оскара, голливудская актриса Бри Ларсон. В 2019 году она сыграла главную роль в фильме “Капитан Марвел“, а также появилась в ленте “Мстители: Финал“.

Бри Ларсон
Бри Ларсон
Getty Images

На втором месте оказалась американская актриса, звезда сериала “Пацаны“ Эрин Мориарти.

Эрин Мориарти
Эрин Мориарти
Getty Images

Третья строчка рейтинга досталась звезде сериала “Игра престолов“, британской актрисе Эмилии Кларк.

Эмилия Кларк
Эмилия Кларк
Getty Images

ТОП-10 самых популярных актеров 2019 года по версии IMDb:

  1. Бри Ларсон
  2. Эрин Мориарти
  3. Эмилия Кларк
  4. Наоми Скотт
  5. Дейкр Монтгомери
  6. Закари Ливай
  7. Киану Ривз
  8. Роза Салазар
  9. Марго Робби
  10. Хоакин Феникс

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Теги: самые популярные актеры, IMDB, Бри Ларсон, Эмилия Кларк, Эрин Мориарти
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Источник: Ivоna bigmir)net

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