День рождения Патрисии Каас: ТОП-5 лучших хитов знаменитой француженки

5 декабря певице Патрисии Каас исполняется 53 года.

Сегодня, 5 декабря, свой 53-й день рождения отмечает популярная французская исполнительница Патрисия Каас.

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Будущая звезда начала выступать еще с 8-летнем возрасте. С 13 и до 20 лет Патрисия каждую субботу пела в кабаре. А в 1985 году ее заметил известный французский актер Жерар Депардье и помог Каас записать первую песню “Jalouse“. Однако сингл стал провальным.

Спустя два года Патрисия Каас выпустила композицию “Mademoiselle chante le blues“, автором которой стал поэт Дидье Барбеливьен. После этого артистка приобрела известность, а уже через год выпустила свой первый альбом, который стал платиновым в Франции, Бельгии, Швейцарии и золотым в Канаде. Сейчас на счету исполнительницы 11 альбомов.

В 2009 году Каас представила Францию на популярном песенном конкурсе “Евровидение“. Патрисия выступила с песней “Et s`il fallait le faire“ и заняла 8 место в финале.

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Кроме того, звезда пробовала себя в качестве актрисы. В 2002 году Каас вместе с британским актером Джереми Айронсом снялась в фильме “А теперь… Дамы и господа“. А спустя 10 лет она получила главную роль в французской ленте “Убитая“.

В честь дня рождения Патрисии Каас Ivona подготовила подборку самых лучших хитов именинницы.

Mademoiselle chante le blues

Et s`il fallait le faire

Mon Mec a Moi

Il Me Dit Que Je Suis Belle

If You Go Away

Напомним, ранее был обнародовал ТОП-10 самых популярных песен 2019 года.

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