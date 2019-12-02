Анджелине Джоли приписывают роман с 32-летней актрисой - СМИ

СМИ заподозрили Анжделину Джоли в романтических отношениях с Эван Рейчел Вуд.

Популярная голливудская актриса и режисер Анджелина Джоли закрутила роман с американской актрисой и певицей, звездой “Мира Дикого Запада“ Эван Рейчел Вуд. Об этом сообщил журнал Woman’s Day со ссылкой на собственные источники.

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Как отмечает издание, артистки почувствовали “магнитное притяжение“ друг к другу еще 10 лет назад. Однако тогда Джоли состояла в браке с актером Брэдом Питтом, а Вуд была девушкой рок-музыканта Мэрилином Мэнсоном. А в этом году звезды снова встретились в студии Disney. 44-летняя Анджелина снималась в картине “Малефисента: Владычица тьмы“, а Эван озвучивала одного из персонажей мультфильма “Холодное сердце 2“. Артистки обменялись номерами и вскоре начали регулярно видеться.

Другой известный таблоид Gossip Cop заявил, что новость о романтических отношения актрис является фейком. Журналисты отметили, что на самом деле Джоли и Вуд в последний раз встречались в 2009 году на премии Гильдии киноактеров США.

К тому же сама Эван Рейчал опубликовала в Twitter пост, в котором выразила удивление, что у нее роман с экс-супругой Брэда Питта.

“Я попала в Billboard Hot 100 и встречаюсь с Анджелиной Джоли? Что за день?“ - написала актриса “Мира Дикого Запада“.

Напомним, ранее 13-летняя дочь Джоли и Питта официально сменила имя на мужское.

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