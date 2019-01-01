Участники "Битвы экстрасенсов" расскажут всю правду о насилии над женщинами

Узнайте, чем удивит новый выпуск проекта "Битва экстрасенсов".

Сегодня, 4 декабря в 19:00, на СТБ выйдет 10 выпуск мистического реалити “Битва экстрасенсов“ с ведущим Павлом Костицыным. Ясновидящие встретятся с пятью незнакомками, пережившими в своей жизни насилие. Почему среди них окажется Алена Курилова и какие тайны удастся выяснить экстрасенсам – не пропустите!

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По статистике каждая третья женщина становится жертвой домашнего насилия. Что заставляет их молча терпеть издевательства – попробуют выяснить экстрасенсы.

Перед участниками реалити поставят 5 коробок, в каждой из них – вещи разных женщин. Задача для ясновидящих – сказать, кому принадлежит каждая вещь и как она связана с ее обладательницей. Разгадка – все эти женщины пережили насилие как физическое, так и моральное. Некоторые продолжают его испытывать и сейчас. Вещи сохранили энергетику как жертвы, так и насильника. Удастся ли экстрасенсам ощутить, кому они принадлежат? Почему женщины терпят насилие? И по какой причине на испытании окажется Алена Курилова? Не пропустите шокирующее признание ясновидящей!

“Я этот случай ни разу не комментировала“, – признается Алена Курилова.

Алена Курилова пресс-служба

Кроме того, на “Битву экстрасенсов“ обратилась участница 19 сезона – Леся Сичкарь. Она принесла видео с кровоточащей иконой. А это страшный и редкий знак! Женщины, которые обратились за помощью к Лесе, рассказали, что в их роду умирают мужчины.

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По какой причине они гибнут? И какие страшные тайны всплывут в ходе расследования? Не пропустите 10 выпуск проекта “Битва экстрасенсов“ сегодня, 4 декабря в 19:00, на СТБ.

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