Победитель проекта "Танці з зірками 2019" Женя Кот рассказал, почему не стал партнером Анны Ризатдиновой.

"Танці з зірками 2019": Женя Кот признался, почему не встал в пару с Ризатдиновой instagram.com/tanci1plus1

Украинский танцор, партнер победительницы шоу “Танці з зірками 2019“ Ксении Мишиной, Женя Кот дал интервью журналисту Славе Демину для программы “Слава+“, что выходит на YouTube-канале “Люкс FM“.

Читай также: “Любовь не закончилась“: Анна Ризатдинова рассказала об отношениях с Онищенко

В разговоре с Деминым хореограф признался, что организаторы танцевального проекта предлагали ему встать в пару с призеркой Олимпийских игр Анной Ризатдиновой. Однако Кот отказался быть партнером гимнастки и выбрал актрису Ксению Мишину.

Женя отметил, что у него есть свой взгляд на пару, за которую зрители будут активно голосовать. Танцор не верил в то, что спортсменку Анну Ризатдинову будет поддерживать публика и думал, что она не дойдет до финала. Артист заявил, что многие спортсмены, что участвовали в “Танцях з зірками“, рано уходили из шоу потому, что спорт мешал им показывать эмоции.

“Вообще для меня удивительно, что она дошла до финала. Не смотря на танцы, потому что это, в принципе, шоу не про танцы, а про людей. Она молодец. Это классно, что она дошла. Вспомним прошлый год, Анита Луценко. Все было круто, хорошо же танцевала, почему ушла? Спорт мешает открыть то, что у тебя внутри и выдать это... Мне кажется, чтобы общаться со зрителем важнее сердце, чем просто задрать ногу“, – поделился Евгений Кот.

Читай также: Женя Кот и Наталья Татаринцева показали свадебные фото из Таити

Женя признался, что все же хотел станцевать с Анной Ризатдиновой в одном из эфиров, когда все участники менялись партнерами. Однако, по результатам жеребьевки его партнершей стала Людмила Барбир.

Также Женя Кот заявил, что в следующем сезона шоу “Танці з зірками“ хотел бы попробовать себя в роли судьи.

“Моя задача со стороны медийности развиваться, не просто быть танцором снова, потому что оно надоедает…Хочется что-то другое сделать, хочется посидеть в жюри“, - признался победитель танцевального проекта.

Напомним, ранее победительница “Танців з зірками 2019“ Ксения Мишина прокомментировала слухи о романе с Владимиром Остапчуком.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.