Pianoboy рассказал каналу "Украина", как целый день просидел на вокзале

Pianoboy рассказал о странных ситуациях, которые случались с ним на вокзалах.

Популярный украинский музыкант Pianoboy за кулисами новогоднего шоу “Привіт, 20-ті!“, которое канал “Украина“ покажет вечером 31 декабря, рассказал о самых странных случаях, которые происходили с ним на вокзалах.

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Артисты часто путешествуют, поэтому ряд приключений случается с ними именно во время поездок. Например, у Pianoboy таких историй очень много, а самыми интересными из них он поделился во время эксклюзивного интервью журналистам канала “Украина“:

“Однажды я провел на вокзале целый день с огромной картиной и двумя чемоданами. Мне было 13 лет, и я ехал учиться во Францию. Мне собирали подарки и сувениры для французов по всему городу, я все это вез. Я так боялся проехать свою станцию, что вышел на час раньше, но не понял этого. Я вижу, что меня никто не встречает – сел себе и жду, тогда еще не было мобильных телефонов. Никто не знал, где я, а когда подняли на уши всю Францию – на вокзалах искали Диму Шурова. И так я просидел целый день, пока ко мне не подошел очень испуганный начальник станции. Он уже посадил меня на поезд первого класса, и меня доставили в город, куда было и нужно, где меня уже ждала полиция и человек, который встречал. А я просто сидел и ждал. Вот таким было мое первое знакомство с заграницей“, – вспомнил Дмитрий Шуров на съемочной площадке шоу “Привіт, 20-ті!“.

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Вспомнил Pianoboy и случай, произошедший уже во взрослой жизни, когда буквально на ровном месте артисты остались без музыкального инструмента.

“У нас тогда был другой барабанщик, он стоял посреди Киевского вокзала и поставил барабаны на пол. Начал разговаривать с девушкой по телефону, а смотрел вверх. И вот он поговорил, смотрит… а барабанов нигде нет. Мы искали, но не нашли – их реально украли“, – рассказал артист журналистам канала “Украина“.

Pianoboy пресс-служба

Впрочем, несмотря ни на что, артист признается, что ему нравятся вокзалы:

“Я обожаю вокзалы! Я видел очень много разных вокзалов. Но больше всего мне запомнился Victoria Station в Лондоне, где очень вкусное пиво. Всегда, когда прилетаю в Лондон, еду туда на электричке. Даже когда с сыном летали, он себе берет горячий шоколад, а я это пиво. И мы уже просто не можем этого дождаться!“ – поделился Pianoboy Дмитрий Шуров за кулисами праздничного шоу “Привіт, 20-ті!“.

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу “Привіт, 20-ті!“ стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

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