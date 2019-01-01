На "Вечере премьер с Екатериной Осадчей" зрительница начала рожать
Во время сьемок праздничного концерта “Вечер премьер с Екатериной Осадчей“ у одной из зрительниц в зале Дворца “Украина“ вдруг начались роды.
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Татьяна, которая уже стала мамой, была на 8-м месяце беременности не ожидала такого сюрприза, приехала на концерт из Глухова. Билет ей подарила подруга, чтобы будущая мама развлеклась перед декретом, но у малыша были другие планы. Женщина почти успела досмотреть всю программу и в финале грандиозного шоу от создателей “Светской жизни“, во время мировой премьеры песни “Make It Rain Champagne“ Верки Сердючки она поняла, что ребенок спешит заблаговременно появиться на свет.
Мама призналась журналистам ТСН, что решила назвать дочь Катей в честь ведущей.
“Девочка поспешила родиться раньше, решив, что ей нужно уже танцевать и петь. Спасибо, Екатерина, за то, что у нас есть теперь своя“.
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ТСН приехала на выписку к зрительнице с Екатериной Осадчей, которая также рассказала, что узнала о таком приятном форс-мажоре от администраторов шоу, которые за кулисами занимались будущей мамой:
“Вот так бывает. Наши администраторы вызвали врачей, провожали маму в карету скорой помощи, а затем искали маму с младенцем по всем родильным домам“.
Ведущая поздравила Татьяну с таким ярким рождением дочери и даже подержала малыша на ручках, сказав, что девочка будет точно целеустремленной, ведь все Екатерины очень упорные.
Телеверсию концерта “Вечер премьер с Екатериной Осадчей“ покажут на канале “1+1“ 25 декабря.
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Уже в третий раз состоялись съемки шоу с участием самых популярных украинских звезд - “Вечер премьер с Екатериной Осадчей“ от основателей “Светской жизни“. Зрители имели возможность посетить концерт и насладиться выступлениями любимых артистов, исполнявших свои культовые хиты и представили новые песни.
Напомним, ранее Осадчая и Горбунов показали романтические фото из Италии.
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