На "Вечере премьер с Екатериной Осадчей" зрительница начала рожать

Во время премьеры новой песни Верки Сердючки у одной из зрительниц начались роды.

Во время сьемок праздничного концерта “Вечер премьер с Екатериной Осадчей“ у одной из зрительниц в зале Дворца “Украина“ вдруг начались роды.

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Татьяна, которая уже стала мамой, была на 8-м месяце беременности не ожидала такого сюрприза, приехала на концерт из Глухова. Билет ей подарила подруга, чтобы будущая мама развлеклась перед декретом, но у малыша были другие планы. Женщина почти успела досмотреть всю программу и в финале грандиозного шоу от создателей “Светской жизни“, во время мировой премьеры песни “Make It Rain Champagne“ Верки Сердючки она поняла, что ребенок спешит заблаговременно появиться на свет.

пресс-служба

Мама призналась журналистам ТСН, что решила назвать дочь Катей в честь ведущей.

“Девочка поспешила родиться раньше, решив, что ей нужно уже танцевать и петь. Спасибо, Екатерина, за то, что у нас есть теперь своя“.

пресс-служба

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ТСН приехала на выписку к зрительнице с Екатериной Осадчей, которая также рассказала, что узнала о таком приятном форс-мажоре от администраторов шоу, которые за кулисами занимались будущей мамой:

“Вот так бывает. Наши администраторы вызвали врачей, провожали маму в карету скорой помощи, а затем искали маму с младенцем по всем родильным домам“.

Ведущая поздравила Татьяну с таким ярким рождением дочери и даже подержала малыша на ручках, сказав, что девочка будет точно целеустремленной, ведь все Екатерины очень упорные.

пресс-служба

Телеверсию концерта “Вечер премьер с Екатериной Осадчей“ покажут на канале “1+1“ 25 декабря.

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Уже в третий раз состоялись съемки шоу с участием самых популярных украинских звезд - “Вечер премьер с Екатериной Осадчей“ от основателей “Светской жизни“. Зрители имели возможность посетить концерт и насладиться выступлениями любимых артистов, исполнявших свои культовые хиты и представили новые песни.

Напомним, ранее Осадчая и Горбунов показали романтические фото из Италии.

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