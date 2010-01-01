День рождения Оззи Осборна - ТОП-10 клипов легенды
Читай также: День рождения Олега Ляшко - яркие фото разностороннего политика
Сегодня, 3 декабря, празднует День рождения британский рок-певец, музыкант, один из основателей группы Black Sabbath - Оззи Осборн. Именинника часто называют “крёстным отцом хэви-метала“ за его вклад в оформление этого музыкального стиля, вместе с хард-роком.
Настоящее имя легендарного солиста группы “Black Sabbath“ - John Michael Osbourne. Он родился в 1948 году. Музыкальной карьере Осборна предшествовало тюремное заключение за кражи. Выйдя из тюрьмы, Оззи еще с тремя музыкантами основал группу Black Sabbath. В 1977 году Осборн ушел из коллектива и начал сольную карьеру.
Награды Оззи Осборна:
- как участник группы Black Sabbath Осборн присутствует в Зале славы рок-н-ролла США;
- как участник рок-группы и как сольный исполнитель он входит в Зал славы британской музыки;
- звезда с именем Осборна есть на Аллее звёзд в Бирмингеме и на голливудской “Аллее славы“;
- в 2014 году Оззи получил премию MTV Europe Music Awards в номинации Global Icon;
- сольные альбомы Осборна Blizzard of Ozz и No More Tears получили статус четырежды платиновых;
- на декабрь 2010 года в мире было продано более 100 млн. пластинок с участием легендарного музыканта.
Предлагаем самые яркие клипы и видео выступлений именинника, которые пользуются наибольшей популярностью в Сети:
- I Just Want You
- Dreamer
- Mama, I'm Coming Home
- No More Tears
- Post Malone - Take What You Want (Audio) ft. Ozzy Osbourne, Travis Scott
- Mr. Crowley (1981)
- MetallicA & Ozzy - Iron Man & Paranoid
- Crazy Train
- Lita Ford & Ozzy Osbourne - Close Your Eyes Forever
- Tears in heaven - Steven Tyler, Ozzy, Kelly Osbourne
Ранее мы писали, что
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил