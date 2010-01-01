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День рождения Оззи Осборна - ТОП-10 клипов легенды

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Лучшие выступления "крёстного отца хэви-метала".

День рождения Оззи Осборна - ТОП-10 клипов легенды
День рождения Оззи Осборна - ТОП-10 клипов легенды
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Сегодня, 3 декабря, празднует День рождения британский рок-певец, музыкант, один из основателей группы Black Sabbath - Оззи Осборн. Именинника часто называют “крёстным отцом хэви-метала“ за его вклад в оформление этого музыкального стиля, вместе с хард-роком.

Настоящее имя легендарного солиста группы “Black Sabbath“ - John Michael Osbourne. Он родился в 1948 году. Музыкальной карьере Осборна предшествовало тюремное заключение за кражи. Выйдя из тюрьмы, Оззи еще с тремя музыкантами основал группу Black Sabbath. В 1977 году Осборн ушел из коллектива и начал сольную карьеру. 

Награды Оззи Осборна:

  • как участник группы Black Sabbath Осборн присутствует в Зале славы рок-н-ролла США;
  • как участник рок-группы и как сольный исполнитель он входит в Зал славы британской музыки;
  • звезда с именем Осборна есть на Аллее звёзд в Бирмингеме и на голливудской “Аллее славы“;
  • в 2014 году Оззи получил премию MTV Europe Music Awards в номинации Global Icon;
  • сольные альбомы Осборна Blizzard of Ozz и No More Tears получили статус четырежды платиновых;
  • на декабрь 2010 года в мире было продано более 100 млн. пластинок с участием легендарного музыканта.

Предлагаем самые яркие клипы и видео выступлений именинника, которые пользуются наибольшей популярностью в Сети:

  • I Just Want You

  • Dreamer

  • Mama, I'm Coming Home

  • No More Tears

  • Post Malone - Take What You Want (Audio) ft. Ozzy Osbourne, Travis Scott

  • Mr. Crowley (1981)

  • MetallicA & Ozzy - Iron Man & Paranoid

  • Crazy Train 

  • Lita Ford & Ozzy Osbourne - Close Your Eyes Forever

  • Tears in heaven - Steven Tyler, Ozzy, Kelly Osbourne

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Теги: Оззи Осборн, рок, день рождения звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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