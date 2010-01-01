Лучшие выступления "крёстного отца хэви-метала".

День рождения Оззи Осборна - ТОП-10 клипов легенды instagram.com

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Сегодня, 3 декабря, празднует День рождения британский рок-певец, музыкант, один из основателей группы Black Sabbath - Оззи Осборн. Именинника часто называют “крёстным отцом хэви-метала“ за его вклад в оформление этого музыкального стиля, вместе с хард-роком.

Настоящее имя легендарного солиста группы “Black Sabbath“ - John Michael Osbourne. Он родился в 1948 году. Музыкальной карьере Осборна предшествовало тюремное заключение за кражи. Выйдя из тюрьмы, Оззи еще с тремя музыкантами основал группу Black Sabbath. В 1977 году Осборн ушел из коллектива и начал сольную карьеру.

Награды Оззи Осборна:

как участник группы Black Sabbath Осборн присутствует в Зале славы рок-н-ролла США;

как участник рок-группы и как сольный исполнитель он входит в Зал славы британской музыки;

звезда с именем Осборна есть на Аллее звёзд в Бирмингеме и на голливудской “Аллее славы“;

в 2014 году Оззи получил премию MTV Europe Music Awards в номинации Global Icon;

сольные альбомы Осборна Blizzard of Ozz и No More Tears получили статус четырежды платиновых;

на декабрь 2010 года в мире было продано более 100 млн. пластинок с участием легендарного музыканта.

Предлагаем самые яркие клипы и видео выступлений именинника, которые пользуются наибольшей популярностью в Сети:

I Just Want You

Dreamer

Mama, I'm Coming Home

No More Tears

Post Malone - Take What You Want (Audio) ft. Ozzy Osbourne, Travis Scott

Mr. Crowley (1981)

MetallicA & Ozzy - Iron Man & Paranoid

Crazy Train

Lita Ford & Ozzy Osbourne - Close Your Eyes Forever

Tears in heaven - Steven Tyler, Ozzy, Kelly Osbourne

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