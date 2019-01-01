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День рождения Олега Ляшко - яркие фото разностороннего политика

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Бывший депутат Верховной Рады часто попадает на фото в необычных ракурсах .
День рождения Олега Ляшко - яркие фото разностороннего политика
День рождения Олега Ляшко - яркие фото разностороннего политика
facebook.com/O.Liashko

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Сегодня, 3 декабря, День рождения празднует один из самых ярких и эпатажных украинских политиков Олег Ляшко. Сегодня харизматичному экс-депутату Верховной Рады исполняется 47 лет. Поздравляем именинника и предлагаем подборку его ярких фото, на которых Ляшко запечатлен в официальной, а также неформальной обстановке.

Ранее мы писали, как менялся стиль Юлии Тимошенко на протяжении ее карьеры.

 

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Теги: Олег Ляшко, политики, фото политиков, день рождения
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Источник: IVONA bigmir)net

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