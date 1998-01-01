3 декабря звезде сериала "Зачарованные" Холли Мари Комбс исполняется 46 лет.

День рождения Холли Мэри Комбс: Как изменилась Пайпер из "Зачарованных" gettyImages.com

Сегодня, 3 декабря, свой 46-й день рождения отмечает американская актриса, звезда сериала “Зачарованные“ Холли Мари Комбс.

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Свою звездную карьеру артистка начала в тринадцатилетнем возрасте Комбс. Она снялась в фильме “Стеклянные стены“. С 1992-го по 1996 год Комбс играла роль Кимберли Брок в сериале “Застава фехтовальщиков“. Съемки в этой драме принесли Холли Мари первую славу и номинации на премии.

Но всемирно известной актриса стала в 1998 году благодаря роли Пайпер Холливелл в сериале “Зачарованные“. Кроме того, Комбс была продюсером пятого сезона.

Совсем недавно Холли Мари Комбс в третий раз вышла замуж. Ее избранником стал ресторатор Майк Райан. Свадьба состоялась в начале сентября 2019 года.

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Отметим, что в 1993-1997 годах актриса была женой актера Брайана Трэвиса Смита. А в 2004-2011 годах состояла в браке с бывшим рабочим сцены в “Зачарованных“ Дэвидом Донохо, от которого родила трех сыновей: Финли Артура, Райли Эдварда и Келли Джеймса.

В честь дня рождения Холли Мари Комбс Ivona предлагает вспомнить, как именинница выглядела в начале карьеры и как выглядит сейчас.

Напомним, что 3 декабря отмечает свой день рождения еще одна американская актриса Джулианна Мур.

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