"Евровидение 2020": Как будет выглядеть сцена конкурса

Организаторы "Евровидения 2020" показали дизайн сцены предстоящего песенного конкурса в Роттердаме.

Организаторы “Евровидение 2020“ презентовали дизайн сцены международного песенного конкурса, который пройдет 12, 14 и 16 мая в Роттердаме, Нидерланды. Снимки сцены главного музыкального события Европы были опубликованы на официальном сайте конкурса, а также на страницах “Евровидения“ в соцсетях.

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Разработкой и оформлением сценической площадки в Роттердаме занимался немецкий дизайнер Флориан Вейдер. Отметим, что Вайдер уже в седьмой раз спроектировал музыкальную арену для песенного конкурса. Ранее он был дизайнером сцен “Евровидения“ в Дюссельдорфе (2011), Баку (2012), Вене (2015), Киеве (2017), Лиссабоне (2018) и Тель-Авиве (2019).

“Дизайн показывает связь между небом, морем и сушей. Горизонт связывает эти элементы, и этот горизонт будет работать как окно, чтобы открыть мир “Евровидения 2020“. План дизайна сцены изображает каналы и мосты, которые соединяют землю и воду в Нидерландах. Этим дизайном мы хотим максимально приблизить артистов к аудитории“, - прокомментировал Флориан Вейдер создание дизайна сцены для “Евровидения 2020“.

Дизайн сцены "Евровидения 2020" eurovision.tv

Дизайн сцены "Евровидения 2020" eurovision.tv

Дизайн сцены "Евровидения 2020" eurovision.tv

Дизайн сцены "Евровидения 2020" eurovision.tv

Ранее организаторы “Евровидения 2020“ показали логотип песенного конкурса.

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