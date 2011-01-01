"Евровидение 2020": Как будет выглядеть сцена конкурса
Организаторы “Евровидение 2020“ презентовали дизайн сцены международного песенного конкурса, который пройдет 12, 14 и 16 мая в Роттердаме, Нидерланды. Снимки сцены главного музыкального события Европы были опубликованы на официальном сайте конкурса, а также на страницах “Евровидения“ в соцсетях.
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Разработкой и оформлением сценической площадки в Роттердаме занимался немецкий дизайнер Флориан Вейдер. Отметим, что Вайдер уже в седьмой раз спроектировал музыкальную арену для песенного конкурса. Ранее он был дизайнером сцен “Евровидения“ в Дюссельдорфе (2011), Баку (2012), Вене (2015), Киеве (2017), Лиссабоне (2018) и Тель-Авиве (2019).
“Дизайн показывает связь между небом, морем и сушей. Горизонт связывает эти элементы, и этот горизонт будет работать как окно, чтобы открыть мир “Евровидения 2020“. План дизайна сцены изображает каналы и мосты, которые соединяют землю и воду в Нидерландах. Этим дизайном мы хотим максимально приблизить артистов к аудитории“, - прокомментировал Флориан Вейдер создание дизайна сцены для “Евровидения 2020“.
Ранее организаторы “Евровидения 2020“ показали логотип песенного конкурса.
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