Известный журналист опроверг слухи о смерти королевы Елизаветы II

1 декабря в Сети появилась информация о сердечном приступе королевы Великобритании Елизаветы II.

В воскресенье, 1 декабря, в Сети распространили новость о внезапной смерти королевы Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II от сердечного приступа.

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Пользователь с ником Gibbo, ссылаясь на проверенные источники, сообщил в WhatsApp, что 93-летняя представительница Виндзорской династии умерла. Скрин переписки попал в Сеть.

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Однако, вскоре эту информацию опроверг главный редактор авторитетного издания Royal Central Чарли Проктор. В своем профиле в Twitter журналист сообщил, что королева жива и здорова. По словам Проктора, сейчас Елизавета II готовится к встречи с мировыми лидерами, которая состоится во вторник, 3 декабря.

“Я вижу, что мы достигли того времени года, когда я должен развеять слухи о смерти Ее Величества. Королева не умерла. Она жива и здорова и с нетерпением ждет встречи с президентом Трампом и другими мировыми лидерами в Букингемском дворце во вторник на приеме НАТО“, - написал Чарли Проктор.

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Ранее сообщалось, что герцоги Сассекские отказались праздновать Рождество с Елизаветой II.

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