Музыканты вспомнили, с каких площадок начинали выступать и рассказали подробности юбилейного концерта .

ДахаБраха рассказали о масштабном концерте во Дворце спорта 6 декабря пресс-служба

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Уже в эту пятницу известная в Украине и мега популярная заграницей группы ДахаБраха даст большой концерт в столичном Дворце спорта. Масштабное событие будет посвящено 15-летию группы и 25-летию ЦСИ “ДАХ“. Музыканты вспомнили, с каких площадок начинали выступать в начале своего творческого пути:

Когда-то, 15 лет назад, мы делали первые выступления в театре “Дах“. В зале, где уже 50 посетителей - настоящий аншлаг! Когда мы собрали полный легендарный клуб “44“, нам казалось, что на наше выступление пришел весь Киев i что же теперь делать дальше ?!) После этого, дома мы собирали очень разные заведения. Среди них - клуб Hlib, центр электронного андеграунда, Дом офицеров, Галерея Лавра, Дом художника, Дивосвит, Дворец культуры КПИ, Октябрьский и куча всякого разного. И с каждым годом, с каждым выступлением нам (и, главное вам) становилось тесновато ..., - прокомментировали в группе.

пресс-служба



В прошлом году мы замахнулись на Дворец Украина - очень большая и ответственная сцена для нас ... I что? Опять аншлаг i sold out, что пришлось делать дополнительный концерт!

В этом, юбилейном для нас году, мы празднуем наше 15-летие и 25-летие ЦСИ “ДАХ“ - широко и с размахом!

пресс-служба

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О концерте, который состоится 6 декабря, артисты рассказали, что он не будет пафосным, а полностью в духе творчества “ДахаБраха“,

Да, Дворец Спорта - очень большая площадка, но мы не хотим, чтобы все выглядело пафосно и помпезно. Мы просто соскучились по большому “Даховськиму“ праздником. Хотя бы раз за год мы его точно заслужили! Приглашаем вас разделить радость этого мгновения с нами. Нам без вас, наши родные слушатели, никак не справиться !!! Ждем вас с вашими родными, близкими, друзьями и семьями, - прокомментировали участники группы.

Ранее мы писали, что трек ДахаБраха прозвучал в сериале Фарго.

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