TARABAROVA впервые показала своего сына: видео

Певица сняла своего первенца в новом клипе.

Украинская певица Светлана Тарабарова опубликовала клип к песне “Падає сніг“, в котором показала, как рос ее сын. Трогательное видео появилось на Yotube-канале артистки.

В ролике звездная мама впервые показала детские фото годовалого сына Ивана и эксклюзивные кадры с ним. Интересно, что съемки мальчика в клипе звезды были дебютными.

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Возможно, как любая мама, я скажу очень банальные вещи: “Иван – это чудо, его улыбка делает меня счастливой“. У него глаза отца и ямочки на щечках, но мой носик и характер. Существует много предрассудков по поводу того, показывать ли лицо ребенка. Мы с мужем долго колебались, но все решил счастливый случай: когда я написала очень теплую новогоднюю песню “Падає сніг“, то сразу поняла, что видео к ней тоже должно быть теплым, семейным. А когда песню услышал наш сын, то сразу впервые в жизни начал аплодировать, поэтому судьба главного героя была решена мгновенно, – рассказала Тарабарова о видео.

В клипе также снялись некоторые из звезд украинского шоу-бизнеса.

TARABAROVA - Падає сніг:

Ранее TARABAROVA поделилась редким фото с мужем и сыном.

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