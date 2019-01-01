Дэвид Бэкхем умилил фолловеров фото с дочерью

Экс-футболист катался на коньках вместе с 8-летней Харпер.

Британский футболист Дэвид Бекхэм умилил социальные сети трогательными фотографиями со своей 8-летней дочерью Харпер, с которой они посетили каток.

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На своей странице в Инстаграм муж Виктории расместил серию снимков, на которых он и его любимая дочка позируют на фоне рождественской елки.

Это начало того, чтобы ощущать дух Рождества, – добавил в подписи Дэвид.

instagram.com/davidbeckham/

Некоторые пользователи сети раскритиковали фото Бекхэма с дочерью из-за кадра, на котором они целуются в губы. Между тем, по мнению других поклонников, эта фотография нежная и трогательная.

Напомним, что ранее Виктория Бекхэм рассмешила Сеть пением под фонограмму.

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