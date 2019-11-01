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Рассмотрение судебного дела Джонни Деппа и Эмбер Херд перенесли на полгода

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Конфликт между экс-супругами не утихает.
Джонни Депп и Эмбер Херд
Джонни Депп и Эмбер Херд
ivona.bigmir.net

Экс-супруги Джонни Депп и Эмбер Херд, которые уже длительное время выдвигают друг против друга все новые обвинения, судя по всему, не скоро уладят споры в суде. По информации Deadline, судебное рассмотрение дела о клевете, в котором актер обвинил свою бывшую жену, отложили на шесть месяцев.

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В прошлом месяце Эмбер Херд потребовала от Деппа предоставить суду данные о лечение от алкогольной и наркотической зависимостей. Но звезда кино не успел до 15 ноября предоставить в суд надлежащие документы. Поэтому суд, который должен был состояться 3 февраля, переносится на 3 августа. 

Однако, и этот срок может измениться, поскольку на конец лета у Деппа запланированы гастроли с группой Hollywood Vampires, отмечает издание.

Напомним, накануне стало известно, что Джонни Депп спродюсирует мюзикл о Майкле Джексоне.

 

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Теги: Джонни Депп, Эмбер Херд, отношения, суд
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