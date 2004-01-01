Дисквалифицированная "Мисс Украина-2018" намерена добиться справедливости.

Вероника Дидусенко подала в суд на организаторов "Мисс Мира" instagram.com/veronika_didusenko/

Дисквалифицированная победительница “Мисс Украина-2018“ Вероника Дидусенко обратилась в суд с иском против организаторов конкурса красоты. По мнению девушки, правила “Мисс Мира“ нарушают права участниц.

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Вероника считает, что организаторы международного конкурса красоты в Великобритании должны изменить правила шоу. Судебную волокиту Вероника Дидусенко называет “общей борьбой за справедливость“ и подчеркивает, что вернуть корону она не хочет.

Я не хочу корону обратно. Я хочу изменить правила для общества. Эти правила являются системной, широко распространенной и международной политикой, которая приводит к дискриминации в больших масштабах во многих странах. В этом году 69-й финал Мисс Мира пройдет в Лондоне 14 декабря 2019 года. Мы считаем, что это лучший момент, чтобы представители Мисс Мира представили изменения, – заявила Вероника Дидусенко.

Она также представила своих защитников в суде – одних из лучших адвокатов по правам человека Рави Найка и Мари Демитрив.

instagram.com/veronika_didusenko/

Ранее Вероника Дидусенко рассказала о предстоящей свадьбе.

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