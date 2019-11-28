Джонни Депп спродюсирует мюзикл о Майкле Джексоне

Автором сценария выступил Джулиен Нитцберг.

Известный голливудский актер Джонни Депп, которого бросила российская танцовщица, станет продюсером мюзикла о Майкле Джексоне. Об этом сообщает издание Page Six.

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Главным рассказчиком в мюзикле станет белая перчатка, которую артист носил на левой руке. Кстати, одна из таких перчаток была продана в 2009 году на аукционе за 350 тысяч долларов.

Автором сценария мюзикла выступил Джульен Нитцберг, который придумал эту концепцию 17 лет назад. СМИ отмечают, что Джонни Депп оказался первым, кто согласился спродюсировать это произведение.

Подробности и дата выхода мюзикла о поп-короле пока не объявлены.

Напомним, что ранее Эмбер Херд просила суд обязать Джонни Деппа пройти обследование.

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