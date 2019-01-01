Jerry Heil попала в аварию: что произошло с певицей

Артистка рассказала о ДТП в своем Instagram.

Украинская певица Jerry Heil, которая в конце сентября выпустила свой дебютный альбом, попала в аварию. О ДТП артистка рассказала на своей странице в Инстаграм.

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Так, в сторис Jerry Heil опубликовала несколько видео, в которых рассказала фолловерам, что авто, в котором она ехала, угодило в дорожно-транспортное происшествие.

Впервые в моей жизни это произошло. Я попала в аварию. В нас въехала тачка, - сказала Jerry Heil.

Оказалось, что в машину, в которой передвигалась певица, сзади врезалась другая легковушка. К счастью, никто серьезно не пострадал.

Instagram/ thejerryheil

Ранее Jerry Heil вспомнила, как ее раскритиковал таксист.

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