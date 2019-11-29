Сэр Элтон Джон в балетной пачке поддержал артистов детского мюзикла

72-летний артист удивил зрителей театра в Сиднее.

Элтон Джон удивил зрителей театра в Сиднее, присоединившись на финальном поклоне к актерскому составу мюзикла Billy Elliot.

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Случилось это в конце спектакля, когда публика аплодировала артистам. Вдруг, вместе с ними на сцену вышел сам сэр Элтон Джон! И не просто в характерном для него ярком блестящем костюме, а еще и в белой балетной пачке. Вместе с маленькими артистами 72-летний певец поклонился и помахал зрителям.

Соответствующее видео тут же разлетелось по сети, вызывая умиление у пользователей.

Недавно мы рассказывали, что Элтон Джон помог Эминему избавиться от наркозависимости.

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