Даша Астфьева рассказала о предпочтениях в постели

Певица призналась, что ее дерзкий образ - всего лишь картинка.

Даша Астафьева хоть и привыкла раздеваться на камеру и кружить голову поклонникам, но в интимной жизни у нее все скромнее. Об этом артистка рассказала в программе “Ночь в баре“ на YouTube-канале “Люкс ФМ“.

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Так, Даша призналась, что ее дерзкий и сексуально-агрессивный сценический образ не соответствует истинным предпочтениям звезды в сексе.

Я не очень люблю навешенный мне образ БДСМ-дивы. Я не люблю в интиме игрушки и физические понятия. Я даже не люблю скорость. Я люблю, например, тантрический секс, тонкие, искренние и настоящие ощущения, - заверила она.

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Певица также рассказала,что из-за нее дрались мужчины, она лично платила за возлюбленного в ресторане, а также когда-то ошиблась чатом во время интимной переписки.

Только думаешь: “Хоть бы не отправить“, и все равно отправляешь“, - со смехом вспомнила звезда.

Потом ей пришлось просто отшутиться, чтобы преодолеть неловкость перед собеседником.

Недавно Даша Астафьева позировала полуголая во льдах.

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