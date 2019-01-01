Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Кейт Миддлтон тайно работала в родильном отделении

Комментариев: 0
Герцогиню подозревают в беременности.
Кейт Миддлтон тайно работала в родильном отделении
Кейт Миддлтон тайно работала в родильном отделении
ivona.bigmir.net

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон уделяет большую часть своего времени благотворительным организациям, в особенности тем, которые занимаются здоровьем человека. Похоже, жена принца Уильяма решила изучить работу больниц изнутри и для этого инкогнито устроилась в родильное отделение Кингстонского госпиталя в Лондоне.

Читай также: Принц Уильям поцеловал на публике известную певицу - фото

Издание Mirror сообщает, что Кейт провела там два дня, наблюдая за работой врачей и общаясь с ними на тему здоровья детей и послеродовых травм. Кингстонская больница известна тем, что предлагает женщинам помощь в домашних родах.

Что интересно, Кейт Миддлтон подозревают в беременности четвертым ребенком. Как пишут иностранные СМИ, дочь герцогов Кембриджских принцесса Шарлотта подогрела слухи об этом в новой школе. Девочка сказала, что совсем скоро во второй раз станет старшей сестрой, ведь ее мама ожидает появление еще одной дочери.

А недавно герцоги Сассекские показали редкие фото в честь второй годовщины помолвки.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Кейт Миддлтон, королевская семья, принц Уильям
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь