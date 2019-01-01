Кейт Миддлтон тайно работала в родильном отделении

Герцогиню подозревают в беременности.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон уделяет большую часть своего времени благотворительным организациям, в особенности тем, которые занимаются здоровьем человека. Похоже, жена принца Уильяма решила изучить работу больниц изнутри и для этого инкогнито устроилась в родильное отделение Кингстонского госпиталя в Лондоне.

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Издание Mirror сообщает, что Кейт провела там два дня, наблюдая за работой врачей и общаясь с ними на тему здоровья детей и послеродовых травм. Кингстонская больница известна тем, что предлагает женщинам помощь в домашних родах.

Что интересно, Кейт Миддлтон подозревают в беременности четвертым ребенком. Как пишут иностранные СМИ, дочь герцогов Кембриджских принцесса Шарлотта подогрела слухи об этом в новой школе. Девочка сказала, что совсем скоро во второй раз станет старшей сестрой, ведь ее мама ожидает появление еще одной дочери.

А недавно герцоги Сассекские показали редкие фото в честь второй годовщины помолвки.

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