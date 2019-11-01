Актрису Джулию Робертс обвиняют в смерти собственной сестры

Жених покойной сестры Джулии Робертс обвинил актрису в смерти ее сестры.

Голливудскую актрису Джулию Робертс обвинили в смерти ее сестры Нэнси. В интервью изданию Radar.online жених умершей - Джон Дилбек вспомнил, что Джулия постоянно шутила над сестрой из-за лишнего веса и называла ее наркоманкой.

Читай также: Звезда "Сумерек" Келлан Латс впервые станет отцом

Я лично считаю, что Джулия ответственна за смерть моей невесты. Когда люди спрашивают меня о ней, я говорю правду, чтобы почтить память о Нэнси, - высказался Джон Дилбек.

Жених сестры Джулии также рассказал о причине постоянных насмешек над его любимой. Так, он предположил, что Джулия завидовала Нэнси из-за хороших отношений, которые сложились у нее с их матерью.

Отметим, что слухи о причастности Джулии к самоубийству сестры ходят давно. После самоубийства Нэнси нашли ее предсмертную записку на трех страницах, в которой она обвинила Джулию в собственной депрессии.

Недавно мы писали о том, что Джулия Робертс раскрыла секрет стремительного похудения.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.