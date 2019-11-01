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Актрису Джулию Робертс обвиняют в смерти собственной сестры

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Жених покойной сестры Джулии Робертс обвинил актрису в смерти ее сестры.
Джулия Робертс с сестрой
Джулия Робертс с сестрой
ivona.bigmir.net

Голливудскую актрису Джулию Робертс обвинили в смерти ее сестры Нэнси. В интервью изданию Radar.online жених умершей - Джон Дилбек вспомнил, что Джулия постоянно шутила над сестрой из-за лишнего веса и называла ее наркоманкой. 

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Я лично считаю, что Джулия ответственна за смерть моей невесты. Когда люди спрашивают меня о ней, я говорю правду, чтобы почтить память о Нэнси, - высказался Джон Дилбек.

Жених сестры Джулии также рассказал о причине постоянных насмешек над его любимой. Так, он предположил, что Джулия завидовала Нэнси из-за хороших отношений, которые сложились у нее с их матерью.

Отметим, что слухи о причастности Джулии к самоубийству сестры ходят давно. После самоубийства Нэнси нашли ее предсмертную записку на трех страницах, в которой она обвинила Джулию в собственной депрессии.

Недавно мы писали о том, что Джулия Робертс раскрыла секрет стремительного похудения.

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Теги: Джулия Робертс, актриса, сестра, смерть
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