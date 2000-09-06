Санта Димопулос восхитила снимком подросшего сына: фото

Экс-ВИА Гра воспитывает двоих детей.

Бывшая участница группы ВИА Гра Санта Димопулос, которая недавно родила дочь, показала подписчикам подросшего сына. И если лицо Софии артистка пока не показывает широкой публике, то 11-летнего Даниэля не прячет.

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Накануне Санта разместила в своем Инстаграм фото сынишки, добавив к посту теплое послание.

Мой сын. Моя гордость, моя любовь, моя душа. В тебе столько доброты, мудрости и юмора! Спасибо Богу за тебя, - написала Димопулос.

Скриншот

В комментариях под фото фолловеры Санты не смогли определиться, на кого больше похож мальчик – на маму или папу (шоумена Андрея Джеджулу), но сошлись во мнении, что он растет настоящим красавчиком.

Ранее Санта Димопулос назвала ТОП-5 любимых фильмов для холодных вечеров.

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