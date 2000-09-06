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Санта Димопулос восхитила снимком подросшего сына: фото

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Экс-ВИА Гра воспитывает двоих детей.
Санта Димопулос восхитила снимком подросшего сына
Санта Димопулос восхитила снимком подросшего сына
ivona.bigmir.net

Бывшая участница группы ВИА Гра Санта Димопулос, которая недавно родила дочь, показала подписчикам подросшего сына. И если лицо Софии артистка пока не показывает широкой публике, то 11-летнего Даниэля не прячет.

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Накануне Санта разместила в своем Инстаграм фото сынишки, добавив к посту теплое послание.

Мой сын. Моя гордость, моя любовь, моя душа. В тебе столько доброты, мудрости и юмора! Спасибо Богу за тебя, - написала Димопулос.

Скриншот

В комментариях под фото фолловеры Санты не смогли определиться, на кого больше похож мальчик – на маму или папу (шоумена Андрея Джеджулу), но сошлись во мнении, что он растет настоящим красавчиком.

Ранее Санта Димопулос назвала ТОП-5 любимых фильмов для холодных вечеров.

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Теги: Санта Димопулос, фото, ВИА Гра, дети звезд
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