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Звезда "Сумерек" Келлан Латс впервые станет отцом

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Супруга актера Келлана Латса беременна первенцем.
Звезда "Сумерек" Келлан Латс впервые станет отцом
Звезда "Сумерек" Келлан Латс впервые станет отцом
GettyImages

Американский актер, известный по роли вампира Эмметта Каллена в “Сумерках“ Келлан Латс  и его супруга Британи впервые станут родителями. Об этом рассказал сам артист в День благодарения на своей странице в Instagram.

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Келлан разместил в соцсети трогательное фото, на котором он и его возлюбленная целуются. При этом пара одета в джинсовые куртки. Еще одну куртку маленького размера супруги держат в руках, таким образом намекая, что скоро в их семье будет пополнение.

“Счастливого дня благодарения! “Очень благодарен за этот год... и тем более за 2020! Так горжусь моей женой @brittanylynnlutz и так стремлюсь к тому, чтобы наша семья выросла до трех. Скорее бы“, – написал будущий отец.

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Ранее мы писали, что 40-летняя модель Петра Немцова впервые стала мамой.

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Теги: Келлан Латс
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Источник: Ivona bigmir)net,

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