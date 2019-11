MARUV в белом платье отомстила парню в новом клипе "If You Want Her" - видео

В новом клипе на песню "If You Want Her" певица MARUV "отравила" своего партнера по "Танцам со звездами".

MARUV в белом платье отомстила парню в новом клипе "If You Want Her" - видео скриншот

Популярная украинская певица MARUV порадовала поклонников новой песней “If You Want Her“. Таким, образом в пятницу, 29 ноября, артистка выпустила последний трек с мини-альбома “Hellcat Story“. Читай также: Как всегда: MARUV опубликовала горячие фото и нарвалась на критику На своем официальном ютуб-канале исполнительница опубликовала клип на свежую композицию. В видео MARUV предстала в неожиданном образе. В ролике звезда появилась в прозрачном кружевном платье белого цвета и в венке. Как и в предыдущих работах звезды, в клипе “If You Want Her“ снялся партнер MARUV по шоу “Танці з зірками 2019“ - JAY. По сюжету видео обиженная невеста готовит месть для своего парня-изменщика. Отметим, что мини-альбом “Hellcat Story“ - это своего рода музыкальный сериал. Всего MARUV представила четыре серии, которые были созданные под влиянием произведения Ольги Кобылянской “В воскресенье рано утром зелье копала“. Так, в первом клипе “To Be Mine“ героиня пытается влюбить в себя парня с помощью магических ритуалов. Во втором ролике “Don't Stop“ между ней и возлюбленным разгорается страсть. В следующем эпизоде “Don't U Waste My Time“ парень изменил героине. И вот в последнем видео “If You Want Her“ девушка мстит бывшему возлюбленному. Напомним, ранее MARUV и Jah Khalib презентовали совместную песню “По льду“. Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

