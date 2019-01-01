MARUV в белом платье отомстила парню в новом клипе "If You Want Her" - видео

В новом клипе на песню "If You Want Her" певица MARUV "отравила" своего партнера по "Танцам со звездами".

Популярная украинская певица MARUV порадовала поклонников новой песней “If You Want Her“. Таким, образом в пятницу, 29 ноября, артистка выпустила последний трек с мини-альбома “Hellcat Story“.

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На своем официальном ютуб-канале исполнительница опубликовала клип на свежую композицию. В видео MARUV предстала в неожиданном образе. В ролике звезда появилась в прозрачном кружевном платье белого цвета и в венке. Как и в предыдущих работах звезды, в клипе “If You Want Her“ снялся партнер MARUV по шоу “Танці з зірками 2019“ - JAY. По сюжету видео обиженная невеста готовит месть для своего парня-изменщика.

Отметим, что мини-альбом “Hellcat Story“ - это своего рода музыкальный сериал. Всего MARUV представила четыре серии, которые были созданные под влиянием произведения Ольги Кобылянской “В воскресенье рано утром зелье копала“.

Так, в первом клипе “To Be Mine“ героиня пытается влюбить в себя парня с помощью магических ритуалов. Во втором ролике “Don't Stop“ между ней и возлюбленным разгорается страсть. В следующем эпизоде “Don't U Waste My Time“ парень изменил героине. И вот в последнем видео “If You Want Her“ девушка мстит бывшему возлюбленному.

Напомним, ранее MARUV и Jah Khalib презентовали совместную песню “По льду“.

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