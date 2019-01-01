Николь Шерзингер объявила о воссоединении группы The Pussycat Dolls

Американская группа The Pussycat Dolls возвращается на сцену.

Известная американская исполнительница Николь Шерзингер поделилась с поклонниками радостной новостью. R&B-группа The Pussycat Dolls, в которой Николь была солисткой 7 лет, возвращается на сцену.

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На своей странице в Instagram Шерзингер призналась, что очень рада воссоединению коллектива. Также артистка анонсировала концертный тур по городам Великобритании и Ирландии в апреле 2020 года.

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Стоить отметить, что не все экс-участницы The Pussycat Dolls согласились на воссоединение группы. Так, возвращаться в коллектив отказалась Мелоди Торнтон. Напомним, что группа распалась в 2010 году.

Ранее сообщалось, что группа KAZKA выпустила новую зажигательную песню “Палала“.

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