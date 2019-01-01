Несмотря на запреты мужа, знаменитость продолжает выступать моделью своей коллекции.

Опять за старое?: Ким Кардашьян показала формы в нижнем белье ivona.bigmir.net

Читай также: В десятилетнем платье и вьетнамках: Ким Кардашьян озадачила новым образом

Бизнесвумен, модель и участница реалити, которая в последнее время занимается продвижением своего бренда удобного нижнего белья, снова прорекламировала собственную продукцию. В Инстаграм Ким выставила фото, на котором сидит в светлом бельевом комплекте - бюстгальтере с мягкой чашкой и трусиках с высокой посадкой.

Стоит отметить, что в Сети и СМИ подметили, что Ким Кардашьян в последнее время стала скромнее одеваться на публике - будто бы, это связано с просьбой ее супруга музыканта Канье Уэста, который активно пропагандирует христианство и недавно записал альбом с песнями о Боге. Правда ли, что муж запретил Ким оголяться на публике, и почему запрет не касается рекламной кампании - пока точно неизвестно. Но факт остается фактом - Кардашьян продолжает выступать моделью пикантной продукции своего бренда.

скриншот

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян показала рельефный пресс в необычном наряде.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.