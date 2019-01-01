40-летняя модель Петра Немцова впервые стала мамой: фото малыша

Чешская модель Петра Немцова сообщила о рождении первенца.

Всемирно известная чешская модель, звезда каталога Victoria's Secret Петра Немцова и ее супруг, предприниматель Бенджамин Ларретче впервые стали родителями. О радостном событии сообщила сама Петра на своей странице в Instagram.

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40-летняя модель обнародовала милое фото, на котором можно увидеть ножки новорожденного малыша. В описании к снимку знаменитость призналась, что она родила сына еще 15 ноября, но долгое время скрывала это. Как выяснилось, первенец Немцовой появился на свет раньше строка и первые недели жизни провел в больнице. Но сейчас мальчик чувствует себя хорошо и родители смогли забрать его домой.

“Он решил неожиданно прибыть на 34 недели посреди ночи в отдаленном районе, окруженном природой. Во время этой бури, в которой мы едва не родили недоношенного ребенка в машине, направляясь к ближайшей больнице, мы почувствовали, как безоговорочная любовь и благодать обнимают нас; держат нас в чистом свете. С 15 ноября был интенсивный путь по разных больницах, мы молились за выздоровление нашего малыша и желали, чтобы он стал сильнее и здоровее, но мы чувствовали божественное руководство на протяжении всего пути и поддержку многих ангелов, которых мы бесконечно благодарим. Мой муж и я ничего не рассказывали, так как не хотели никого беспокоить, пока наш ребенок не будет в безопасности и вне опасности“, - поделилась Петра.

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Напомним, ранее о рождении первенца сообщила 44-летняя актриса и певица Натали Имбрулья.

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