MELOVIN рассказал, кто наполняет его холодильник

Певец MELOVIN рассказал каналу "Украина" о "трагедии для его холодильника".

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За кулисами новогоднего шоу “Привіт, 20-ті!“, которое канал “Украина“ покажет вечером 31 декабря, популярный украинский артист MELOVIN признался, какая “трагедия“ постигла его перед презентацией нового альбома и кто помог певцу справиться с ней.

По словам MELOVIN, на презентацию его нового альбома в Киев приехала мама – и не с пустыми руками.

“Когда мама приехала на презентацию альбома Octopus, это была трагедия – трагедия для моего холодильника, потому что он не выдержал. Мне пришлось это все куда-то девать, слава богу, у нас было большое количество гостей – родители членов команды приехали, все в одной квартире сели и все съели“, – поделился певец в интервью с журналистами канала “Украина“.

MELOVIN пресс-служба

Музыкант говорит: сам никогда бы с таким количеством пищи не справился. Впрочем, MELOVIN благодарен маме за то, что она столько всего привезла.

“Холодильник был просто забит, я не знал, что с этим делать. Я говорил маме, что не надо так много, потому что приедут другие родители, каждый по чуть-чуть и все – уже фуршет. Она не знала количество людей, а я не подумал и сказал, что примерно 20 человек будет. А потом увидел холодильник и сказал: “Мама, ты была права, какая ты у меня умница, столько привезла и все съели“. Никто не остался голодный“, – рассказал MELOVIN на съемочной площадке новогоднего шоу “Привіт, 20-ті!“

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Напомним, в праздничном шоу канала “Украина“ MELOVIN покажет очень экстремальный номер – артист будет гореть в огненном кольце. Режиссером-постановщиком проекта стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Ранее MELOVIN попал в список номинантов на звание самого красивого мужчины в мире.

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