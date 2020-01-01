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Евровидение 2020: Представлен логотип песенного конкурса

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Организаторы "Евровидения 2020" показали логотип песенного конкурса.
Евровидение 2020: Представлен логотип песенного конкурса
Евровидение 2020: Представлен логотип песенного конкурса
eurovision.tv

В четверг, 28 ноября, организаторы “Евровидения 2020“ презентовали логотип 65-го юбилейного песенного конкурса. Об этом сообщается на официальном сайте “Евровидения“.

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Как отмечается в публикации, логотип предстоящего конкурса выполнен в форме круга, который составили из флагов стран-участниц “Евровидения 2020“. Кроме того, создатели из агенции CLEVER°FRANKE заявили, что новый логотип основан на дизайне предыдущих символов песенных конкурсов “Евровидения“, которые проходили в Нидерландах.

Логотип
Логотип "Евровидения 2020"
instagram.com/eurovision

“Логотип представляет собой абстрактное изображение цветов флагов 41 страны-участницы 2020 года в порядке их первого участия. Логотип основан на дизайне предыдущих изданий Евровидения, которые проводились в Нидерландах“, - говорится в сообщении.

Напомним, что песенный конкурс “Евровидение 2020“ пройдет в нидерландском городе Роттердам. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а грандиозный финал - 16 мая.

Ранее был назван официальный слоган песенного конкурса “Евровидения 2020“.

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Теги: Евровидение 2020
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Источник: Ivonа bigmir)net

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