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Евровидение 2020: Венгрия отказалась выступать на конкурсе

Комментариев: 1
Венгрия не будет принимать участие в "Евровидении 2020" из-за гомофобных настроений.
Евровидение 2020: Венгрия отказалась выступать на конкурсе
Евровидение 2020: Венгрия отказалась выступать на конкурсе
eurovision.tv

В среду, 13 ноября, стало известно, какие страны примут участие в “Евровидении 2020“. Однако Венгрии в этом списке не оказалось. Страна отказалась выступать на международном песенном конкурсе. Об этом сообщает The Guardian.

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Источники издания заявили, что государственная телерадиовещательная организация Венгрии (MTVA) не хочет транслировать конкурс из-за его тесной связи с ЛГБТ-сообществом. 

Как пишет СМИ, решение об отказе от “Евровидения“ было принято на фоне роста гомофобных настроений. Так, недавно один из венгерских телеканалов назвал главный песенный конкурс Европы “гомосексуальной флотилией“.

Отметим, что в октябре представители MTVA заявили, что вместо подготовки к Евровидению создатели A Dal, который занимался национальным отбором, хотят уделить больше внимания продвижению творчества венгерских поп-исполнителей. 

Напомним, ранее был назван официальный слоган песенного конкурса “Евровидения 2020“.

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Теги: Евровидение 2020, гомофобия
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Источник: Ivona bigmir)net,

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  28.11.2019, 17:40
Оценка:  +1
гость
Так. На конкурсі все менше і менше людей з нормальним розвитком, а все більше і більше з перверсіями. А треба, щоб було пропорційно кількості цих групп в загальній кількості населення.
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