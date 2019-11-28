Евровидение 2020: Венгрия отказалась выступать на конкурсе

Венгрия не будет принимать участие в "Евровидении 2020" из-за гомофобных настроений.

В среду, 13 ноября, стало известно, какие страны примут участие в “Евровидении 2020“. Однако Венгрии в этом списке не оказалось. Страна отказалась выступать на международном песенном конкурсе. Об этом сообщает The Guardian.

Читай также: Евровидение 2020: Представлен логотип песенного конкурса

Источники издания заявили, что государственная телерадиовещательная организация Венгрии (MTVA) не хочет транслировать конкурс из-за его тесной связи с ЛГБТ-сообществом.

Как пишет СМИ, решение об отказе от “Евровидения“ было принято на фоне роста гомофобных настроений. Так, недавно один из венгерских телеканалов назвал главный песенный конкурс Европы “гомосексуальной флотилией“.

Отметим, что в октябре представители MTVA заявили, что вместо подготовки к Евровидению создатели A Dal, который занимался национальным отбором, хотят уделить больше внимания продвижению творчества венгерских поп-исполнителей.

Напомним, ранее был назван официальный слоган песенного конкурса “Евровидения 2020“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.