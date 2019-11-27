Артист отметил, что его задевают насмешки в неюмористических программах .

Владимир Дантес рассказал, какой юмор может его обидеть пресс-служба

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Недавно Владимир Дантес выпустил трек «Теперь тебе 30», где шутливо описал этот «преклонный» возраст. Чего стоит фраза: «Извини, чувак, не приеду на вписку – очень занят, я стою в аптеке со списком». Певец продемонстрировал, что с юмором у него все хорошо, и в программе Нового канала Improv Live Show, где импровизаторы порой отпускали весьма колкие шутки в адрес мужа Нади Дорофеевой. Но на комиков Дантес зла не держит.

Я обожаю остроумие! И шутки обидеть не могут, если мы говорим о юмористическом шоу, – рассказал Новому каналу Владимир. – Ты приходишь на программу, и готов к юмору. Неуместные насмешки в неюмористическом шоу – это может быть неприятно, но я всегда нахожу, что ответить.

Владимир Дантес рассказал, какой юмор может его обидеть пресс-служба

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Кстати, Дантес тоже любит подшутить над окружающими.

Я люблю резкий и черный юмор. Но те, кто меня давно знает, не обижаются, – признается певец.

Любит Владимир Дантес посмеяться и над самим собой. Его тонкий юмор на тему большей популярности жены – участницы группы "Время и Стекло" – умиляет. Только обладая самоиронией, можно было создать канал на YouTube, назвав его "Муж Нади Дорофеевой".

пресс-служба

Improv Live Show – каждую среду в 21:00 на Новом канале.

Ранее мы писали, что Владимир Дантес рассказал о романе с известной украинской певицей.

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