Артист эмоционально отреагировал на рождение дочери.

У солиста MOZGI Дяди Вади родился ребенок ivona.bigmir.net

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У солиста MOZGI Дяди Вади пополнение в семье - у артиста родилась дочь. Об этом сообщили в соцсетях группы, а также сам артист на своей странице в Инстаграм. Судя по сообщению, малышка родилась в понедельник 25 ноября в одном из киевских роддомов.

Дядя Ваня написал поделился своими эмоциями и написал “параметры“ дочки:

Эмоции меня переполняли настолько, что вчера я так и не смог уснуть. Родилась девочка. Вес - 3300г, рост - 52 см. Жена рожала обычном киевском роддоме. Дочь увидел сразу после родов, у неё очень пронзительный голосок. Я счастлив безгранично, - написал артист.

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Ранее Дядя Ваня рассказал, что их с супругой сын очень ждет появления на свет сестрички и даже придумал для нее имя.

Он спросил – а можно так, чтобы сначала не называть? Если она будет кричать, когда родится, мы назовем ее Арина, а если будет спать все время – Соня, Софочка“, – поделился артист за кулисами праздничного шоу “Привіт, 20-ті!“.

Ранее мы писали, что Дмитрий Комаров удивил супругу в День рождения.

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