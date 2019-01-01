Новые правила запрещают заставлять актеров раздеваться на пробах и состоят из 96 пунктов .

В Великобритании появился свод правил для откровенных сцен в кино depositphotos.com

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Ассоциация режиссеров Великобритании утвердила перечень правил съемки откровенных сцен в кино. Об этом сообщается на сайте ассоциации. Правила касаются как сцен с обнаженными телами, так и картин насилия на экране.

Сообщается, что свод правил опубликовали после жалобы британской актрисы Эмилии Кларк о том, что она чувствовала себя очень некомфортно во время съемки обнаженных сцен в популярном сериале “Игра престолов“. Кроме того, Кларк призналась, что пытались принудить к участию в откровенных сценах в других картинах, не спросив согласия актрисы заранее.

Таким образом, новые правила призваны защитить актеров от подобных ситуаций. Всего в своде 96 пунктов. Помимо прочего, согласно новым правилам, создатели картин не могут заставлять актера раздеваться на пробах. На кастинг можно прийти в купальнике или белье и взять с собой сопровождающего. При этом обнажение на пробах должно обсуждаться за 48 часов до встречи.

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Перед съемками откровенных сцен актер должен подписать письменное согласие. Перед тем, как утвердить откровенную сцену - создатели картины обязаны утвердить ее с актером.

Репетиции, а также съемки должны проходить в специально отведенном месте. Актеры не должны находиться обнаженными до и после съемочного процесса, а также договориться о сигналах, чтобы прекратить сцену.

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Кроме того, для сцен с кадрами сексуального насилия следует привлекать каскадеров, а у членов съемочной группы рекомендуется изымать мобильные телефоны, чтобы кадры не попали в Сеть.

К слову, в Голливуде существует отдельная должность координатора интимных сцен, чтобы обеспечить максимальный комфорт для актеров.

Ранее мы писали, что Эмилия Кларк снялась в яркой фотосессии.

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