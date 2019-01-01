Узнайте, чем удивил новый выпуск "Кто против блондинок?".

Андрей Шабанов рассказал, как остался жив в шоу "Кто против блондинок?" пресс-служба

Читай также: Оздоровление в санатории “Полтава“ по-украински

Это шоу на Новом канале – для настоящих смельчаков. Мужчины приходят в студию “Кто против блондинок?“, чтобы побороться за первенство со светловолосыми красавицами и продемонстрировать смекалку и находчивость. Но не всем участникам по силам победить эрудированных блондинок.

На этот раз впервые мужчина пришел в студию не посоревноваться, а поразвлечься. Украинский телеведущий и шоумен Андрей Шабанов признался, что с первых минут шоу слил игру.

– Сделал я это намеренно, – говорит Андрей. – Хотел, чтобы девушки отпустили меня живым со съемки (смеется).

Андрей Шабанов рассказал, как остался жив в шоу "Кто против блондинок?" пресс-служба

– Помните мультик о Скрудже Макдаке? – рассказывает телеведущий. – Вот у него там был такой ритуал: он приходил в свое золотохранилище, разбегался и с разгона нырял в свое богатство. В слове богатство надо обязательно сказать украинскую “г“, мягкую такую. Так вот, примерно то же самое я почувствовал, когда увидел такое количество блондинок. Ну как таким красавицам можно что-то доказывать? Поэтому я просто решил им поддаваться!

Шоумен говорит, что когда увидел такое количество красивых блондинок, понял, что не хочет с ними конкурировать и соревноваться.

Читай также: В киевском заведении “Ревизор“ обнаружила кишечную палочку

Андрей Шабанов говорит, что шоу “Кто против блондинок?“ лучше всех, в которых ему когда-либо приходилось участвовать.



Андрей Шабанов рассказал, как остался жив в шоу "Кто против блондинок?" пресс-служба

– Тот, кто не оказывался один на один с сотней девушек со светлыми волосами в купальниках, меня не поймет, – сказал шоумен.

Андрей Шабанов признался, что готов снова прийти в студию “Кто против блондинок?“ в новом сезоне.

– В программе очень интересные вопросы викторины, – говорит телеведущий. – Я столько познавательного для себя открыл. Например, о гиенах. Что за животные – просто ужас! (смеется).

Развлекательное шоу “Кто против блондинок?“ – каждый вторник в 19:00 на Новом канале.

Ранее мы писали, что MONATIK выпустит совместный клип с Серегой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.​