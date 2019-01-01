Андрей Шабанов рассказал, как остался жив в шоу "Кто против блондинок?"
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Это шоу на Новом канале – для настоящих смельчаков. Мужчины приходят в студию “Кто против блондинок?“, чтобы побороться за первенство со светловолосыми красавицами и продемонстрировать смекалку и находчивость. Но не всем участникам по силам победить эрудированных блондинок.
На этот раз впервые мужчина пришел в студию не посоревноваться, а поразвлечься. Украинский телеведущий и шоумен Андрей Шабанов признался, что с первых минут шоу слил игру.
– Сделал я это намеренно, – говорит Андрей. – Хотел, чтобы девушки отпустили меня живым со съемки (смеется).
Шоумен говорит, что когда увидел такое количество красивых блондинок, понял, что не хочет с ними конкурировать и соревноваться.
– Помните мультик о Скрудже Макдаке? – рассказывает телеведущий. – Вот у него там был такой ритуал: он приходил в свое золотохранилище, разбегался и с разгона нырял в свое богатство. В слове богатство надо обязательно сказать украинскую “г“, мягкую такую. Так вот, примерно то же самое я почувствовал, когда увидел такое количество блондинок. Ну как таким красавицам можно что-то доказывать? Поэтому я просто решил им поддаваться!
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Андрей Шабанов говорит, что шоу “Кто против блондинок?“ лучше всех, в которых ему когда-либо приходилось участвовать.
– Тот, кто не оказывался один на один с сотней девушек со светлыми волосами в купальниках, меня не поймет, – сказал шоумен.
Андрей Шабанов признался, что готов снова прийти в студию “Кто против блондинок?“ в новом сезоне.
– В программе очень интересные вопросы викторины, – говорит телеведущий. – Я столько познавательного для себя открыл. Например, о гиенах. Что за животные – просто ужас! (смеется).
Развлекательное шоу “Кто против блондинок?“ – каждый вторник в 19:00 на Новом канале.
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