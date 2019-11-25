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MONATIK выпустит совместный клип с рэпером Серегой

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Артисты задумали неожиданный дуэт - кадры появились в Инстаграм .

MONATIK выпустит совместный клип с рэпером Серегой
MONATIK выпустит совместный клип с рэпером Серегой
Instagram

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Украинский певец MONATIK записал совместную песню и снял общий клип с белорусским рэпером Серегой и его музыкальным проектом Полиграф ШарикOff. Кадры со съемок появились на днях в соцсетях, однако артисты не подтвердили эту информацию. Название песни также пока неизвестно, но клип, якобы, уже закончен. 

В публикациях, которые появились в Инстаграм, отмечается, что клип сняли в одном из харьковских ресторанов на выходных. 

Серега на прямой вопрос о новом клипе ответил:

Скоро вы сами все узнаете и увидите.

Instagram

Instagram

 

Стоит отметить, что о намерении спеть дуэтом с Монатиком Серега вспомнил в одном из эфиров шоу “Танцы со звездами“, в котором стал участником. 

Ранее мы писали, что Серега поступил в украинский ВУЗ.

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Теги: Монатик, дуэт, Серега
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Источник: IVONA bigmir)net

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pусский  (аноним)  25.11.2019, 11:04
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