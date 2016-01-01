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Селин Дион озвучила последнее желание мужа

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Супруг певицы ушел из жизни в 2016 году.
Селин Дион озвучила последнее желание мужа
Селин Дион озвучила последнее желание мужа
ivona.bigmir.net

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51-летняя Селин Дион потеряла своего супруга Рене Анжелила в 2016 году. Продюсер ушел из жизни в возрасте 73 лет после продолжительной борьбы с раком. Позднее исполнительница призналась, какой была последняя просьба ее покойного мужа Рене. Оказалось, именно благодаря ему артистка вернулась на сцену.

Так, перед смертью Рене попросил избранницу только об одном - вернуться к любимому делу.

Мне нужно, чтобы ты вышла на сцену и пела. Я очень хочу это увидеть, - передала слова мужа Дион.

Напомним, Селин обрела популярность в 1988 году, победив на музыкальном конкурсе “Евровидение“, где представляла Швейцарию с песней “Ne partez pas sans moi“. После знаменитость подписала выгодный контракт и начала записывать альбомы. К 2004 году было продано 175 миллионов пластинок Селин Дион. Она получила бриллиантовую награду World Music Awards, став самой продаваемой певицей всех времен.

Ранее Селин Дион показала сыновей-близнецов.

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Теги: Селин Дион, певица
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