Артистка показала в кадре Яниса Тимму и спела свою песню о любви.

Седокова записала чувственное видео с новым возлюбленным ivona.bigmir.net

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Певица Анна Седокова, которая не так давно шокировала публику, подтвердив бурный роман с женатым баскетболистом Янисом Тиммой, записала видео с любимым. Артистка добавила в Инстаграм ролик, в котором сидит рядом с Тиммой и исполняет свою новую песню. Периодически влюбленные проявляют свои чувства - обнимая и гладя друг друга.

В описании Анна отметила, что ей хотелось поделиться своим счастьем.

Наверное, это совершенно не правильно, выкладывать песни ещё до того, как они официально вышли, но вчера мы были так счастливы, что альбом открылся , что слили половину треков в сториз. Мы так чувствовали и бесконечно хотели поделиться.



Я все время отдергиваю себя, когда снимаю нас в стори, ведь счастье любит тишину и что скажут люди... Но я чувствую, что даже если совершу самую большую ошибку, он все равно будет рядом. Поддерживать меня и любить то, чем я занимаюсь так же жарко, как я. А я полюбила баскетбол 🏀

Наверное, это есть одна из формул счастья в паре - уважать и любить профессии и дела друг друга.



Спасибо за поддержку. Бесконечное спасибо за любовь, - написала артистка.

Ранее мы писали, что Анна Седокова выставила фото с новым возлюбленным.

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