Артисты записали видео, в котором сообщили, что летят из Минска домой.

Лорак засветилась в самолете с Лазаревым ivona.bigmir.net

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, снова засветилась со своим давним другом певцом Сергеем Лазаревым. Напомним, что звездам ранее приписывали роман, но потом выяснилось, что у Лорак отношения с молодым саунд-продюсером Егором Глебом.

Теперь же в Инстаграм на странице фан-клуба Лорак появилась запись из самолета, в котором артистка сидит рядом с Лазаревым и сообщает, что они вместе летят с минского концерта домой.

Подписчики отметили, что их повеселило видео и было приятно снова увидеть артистов вместе.

Также артистка опубликовала снимок в этом же наряде - видимо, сделанный в аэропорту. На нем артистка позирует в черной кепке с белым логотипом. Видно, что фото сильно обработано в фоторедакторе.

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Ранее мы писали, что Ани Лорак заподозрили в беременности.

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