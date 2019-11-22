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Лорак засветилась в самолете с Лазаревым

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Артисты записали видео, в котором сообщили, что летят из Минска домой.

Лорак засветилась в самолете с Лазаревым
Лорак засветилась в самолете с Лазаревым
ivona.bigmir.net

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, снова засветилась со своим давним другом певцом Сергеем Лазаревым. Напомним, что звездам ранее приписывали роман, но потом выяснилось, что у Лорак отношения с молодым саунд-продюсером Егором Глебом.

Теперь же в Инстаграм на странице фан-клуба Лорак появилась запись из самолета, в котором артистка сидит рядом с Лазаревым и сообщает, что они вместе летят с минского концерта домой.

Подписчики отметили, что их повеселило видео и было приятно снова увидеть артистов вместе.

Также артистка опубликовала снимок в этом же наряде - видимо, сделанный в аэропорту. На нем артистка позирует в черной кепке с белым логотипом. Видно, что фото сильно обработано в фоторедакторе.

скриншот

Ранее мы писали, что Ани Лорак заподозрили в беременности.

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Теги: Ани Лорак, наряды ани Лорак, Сергей Лазарев
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  23.11.2019, 15:33
Оценка:  +1
гость
У нас День памяти жертв Голодомора, устроенного кацапскими выблядками, этой ордынской мразью, а нам показывают это кацапское говно.
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