Где и когда смотреть зрелищный финал шоу.

NK, Тина Кароль, "Время и Стекло" и другие звезды выступят на финале "Танців з зірками" Пресс-служба

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24 ноября, в 21:00 на канале «1+1» телезрители увидят грандиозный суперфинал и узнают имя победителя взрывного сезона «Танці з зірками». Команда проекта подготовила для поклонников ожесточенный женский финал, невероятные постановки от участников, которые готовятся показать максимум танцевальной техники и яркое шоу с сюрпризами. Кроме звания победителя, одна из пар станет «Фаворитом VIVA!» по версии украинского издания о звездах.

пресс-служба

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На «Танцях з зірками» выступят популярные артисты, которые зажгут зал громкими премьерными композициями. Так, впервые на главный паркет страны выйдет украинская певица NK | Настя Каменских, которая попала в авторитетный музыкальный чарт Billboard и покорила своим творчеством Латинскую Америку. Артистка представит свою премьерную композицию «Elefante». Зал своими хитами также порадуют популярная группа «Время и Стекло» с песней «Balensiaga» и Певица Michelle Andrade с судьей Франсиско Гомесом, которые покажут страстные танцы во время исполнения песни «Не знаю». На проекте появится известный артист Макс Барских. Он представит свою песню «Лей, не жалею». А чудесная Тина Кароль споет сказочную композицию посвященную «Рождественской истории» вместе с DZIDZIO и Юлией Саниной.

пресс-служба

Специальным сексуальным и провокационным выступлением на суперфинале порадует зрителей танцевальная пара MARUV и JAY.

пресс-служба

Балкон будут вести сразу несколько популярных артистов по очереди. Так, участников после выступлений будут встречать вожак волчиц страны - Олег Винник, артист DZIDZIO, певица Ольга Горбачева и солистка группы «The Hardkiss» Юлия Санина.

пресс-служба

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Напомним, чтобы пары смогли лучше продемонстрировать свою техническую подготовку, четырнадцатый прямой эфир будет разделен на 3 танцевальные блоки. В первом каждая пара продемонстрирует свой премьерный номер в проекте. Во втором блоке звездные участники повторят танец, который стал самым популярным по мнению зрителей. На третьем этапе пары докажут свою ловкость в «Танці за життя».

пресс-служба

В женском суперфинале победителем станет та пара, которая наберет наибольшее количество баллов в сумме по результатам оценок судей за все выступления и зрительского голосования.

пресс-служба

Справятся ли звезды со сверхсложным финальным заданием, и кто станет победителем «Танців з зірками», поклонники шоу узнают уже в это воскресенье в 21:00.

Ранее мы писали, что Потап рассказал, как делал предложение Каменских.

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