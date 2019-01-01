Партнер олимпийской чемпионки раскрыл секреты подготовки к грандиозному финалу конкурса .

Финалист проекта "Танці з зірками" Александр Прохоров рассказал о подготовке к финалу шоу Пресс-служба

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Уже в это воскресенье вся страна увидит грандиозный суперфинал проекта «Танці з зірками»! До прямого эфира остались считанные часы, поэтому участники усиленно готовятся к выходу на паркет. Александр Прохоров, финалист проекта и партнер Анны Ризатдиновой рассказал как проходит подготовка к масштабному финалу шоу.

Пресс-служба

Финал! Мы дошли до него. Я хочу выразить слова благодарности всем, кто отправлял СМС и голосовал за нашу пару. Только благодаря вам мы прошли весь этот путь! Остался еще один эфир, в котором именно зрители выберут кто достоин кубка. Не надейтесь на чудо, голосуйте за своих любимчиков! ;) Мы включили турбо-режим и усиленно готовимся к финалу. Такой большой путь пройден и мы не остановимся на его половине! 14 недель прошло незаметно и в это воскресенье последний прямой эфир. Мы готовим очень эффектные и, конечно же, техничные постановки, которые точно покорят вас. Мы готовы зажигать этот паркет в финале! Надеюсь, что вы поддержите нас в этой борьбе, Вашими голосами! - поделился Александр Прохоров.

Пресс-служба

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Напомним, что в полуфинале шоу "Танці з зірками" пара Александра Прохорова и Анны Ризатдиновой исполнила три танца: энергичный джайв, самбу, и зажигательное танго с Владом Ямой!

Пресс-служба

Трио Яма - Прохоров - Ризатдинова устроили на паркете настоящий шоу-спектакль с юмором! А Влад Яма примерил на себя одновременно четыре ярких образ: портье, официант, колоритная горничная и очень удивил зрителей появлением в обнаженном виде.

Пресс-служба

Посмотреть номер можно тут:



Грандиозный финал проекта «Танці з зірками» состоится уже в это воскресенье, 24 ноября, на канале 1+1! Пара Александра Прохорова и Анны Ризатдиновой и их номер для голосования 12!

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